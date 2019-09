Im Streit um Umweltvorschriften für Autos und Lastwagen haben 23 US-Staaten die Regierung in Washington verklagt.

Mit der Eingabe wehren sie sich gegen den Vorstoß von US-Präsident Trump, dem Staat Kalifornien das Recht auf eigene Standards für die Luftreinhaltung zu entziehen. Dies hatte Trump vor wenigen Tagen angeordnet. Er will damit verhindern, dass in dem bevölkerungsreichsten US-Staat strengere Regeln gelten als die der Bundesbehörden. Eigentlich setzt das US-Bundesgesetz die Standards zur Luftverschmutzung. Seit den 70er Jahren gelten für Kalifornien aber Sonderrechte.



Die Trump-Regierung arbeitet selbst an neuen Emissionsstandards für Autos. Im Juli kündigten die Autobauer Ford, BMW, Honda und Volkswagen aber an, sich freiwillig an die Regeln aus Kalifornien zu halten.