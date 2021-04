Die Uneinigkeit zwischen den beiden Vorsitzenden von CDU und CSU, Laschet und Söder, über eine Kanzlerkandidatur der Union gerät zunehmend in die Kritik.

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Ramsauer sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), es gebe zwar kein festes Drehbuch für die Frage, wie man einen Kanzlerkandidaten bestimme. Allerdings bestehe inzwischen ein ungeheurer Zeitdruck. Sowohl Söder als auch Laschet wüssten, dass es nun wichtig sei, zu einer schnellen Entscheidung zu kommen.



Ramsauer zeigte sich schockiert über den Verlauf der Fraktionssitzung von CDU und CSU am Dienstag. Die beiden Kandidaten seien wie zwei Gladiatoren in eine Arena geführt worden. Er halte es für einen Fehler des Fraktionsvorsitzenden, dies so inszeniert zu haben. Er habe das Procedere wie eine offene Feldschlacht empfunden. Jetzt müsse man zusehen, dass man auch den Kandidaten, der nicht als Sieger daraus hervorgehe, möglichst gesichtswahrend aus dieser Schlacht herausführe.



An die CDU appellierte Ramsauer, ein einheitliches Bild abzugeben. Die Gremien seien alles andere als einig. Es sei nicht irrelevant, was die Abgeordneten sagten.



Noch in dieser Wochen wollen die Parteivorsitzenden eine Entscheidung zur Kanzlerkandidatur der Union bekanntgeben. Beide Kandidaten haben den Rückhalt ihrer Spitzengremien.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.