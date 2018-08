Das türkische Parlament hat die von den USA verhängten Sanktionen gegen zwei türkische Minister kritisiert.

An der Stellungnahme beteiligten sich auch mehrere Oppositionsparteien. Hintergrund ist der Streit um die Strafverfolgung des amerikanischen Pastors Brunson in der Türkei. Die Parlamentarier erklärten sich nun solidarisch mit allen Schritten, die die türkische Regierung in der Angelegenheit unternehmen werde. Der von den US-Sanktionen betroffene Innenminister Soylu schrieb auf Twitter, man werde sich den in den USA lebenden Prediger Gülen holen.



Die Regierung in Ankara macht Gülen für den Putschversuch von Juli 2016 verantwortlich. Der amerikanische Pastor Brunson war wenige Monate später festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, die Gülen-Bewegung zu unterstützen.