Das türkische Parlament hat die von den USA verhängten Sanktionen gegen zwei türkische Minister kritisiert.

In einer Stellungnahme erkärten sich die Abgeordneten solidarisch mit allen Schritten, die die Regierung im Zusammenhang mit dem Streit um die Strafverfolgung des amerikanischen Pastors Brunson unternehme. Der Geistliche war im Oktober 2016 in der Türkei festgenommen worden, wenige Monate nach dem Putschversuch dort. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, den in den USA lebenden Predigers Gülen zu unterstützen, den Ankara für den gescheiterten Militärputsch veranwortlich macht. Die USA fordern die Freilassung Brunsons und haben gestern Sanktionen gegen die türkischen Minister für Justiz und Inneres, Gül und Soylu, verhängt.