Im Streit um die Strafverfolgung des amerikanischen Pastors Brunson in der Türkei haben die USA Sanktionen gegen zwei türkische Minister verhängt. Wie das Weiße Haus in Washington mitteilte, richten sich die Strafmaßnahmen gegen Justizminister Gül und Innenminister Soylu.

Deren Vermögen in den USA werden eingefroren, außerdem dürfen amerikanische Bürger keine Geschäfte mit ihnen abschließen. Brunson war im Oktober 2016 festgenommen worden, wenige Monate nach dem Putschversuch in der Türkei. Die dortige Justiz wirft dem Geistlichen unter anderem Unterstützung der Gülen-Bewegung vor, die von Ankara für den gescheiterten Militärputsch verantwortlich gemacht wird. In der vergangenen Woche war Brunson wegen gesundheitlicher Probleme aus der Untersuchungshaft entlassen und unter Hausarrest gestellt worden. Der Prozess gegen ihn soll am 12. Oktober beginnen.