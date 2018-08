Im Fall des in der Türkei unter Hausarrest stehenden US-Pastors Brunson hat die amerikanische Regierung Sanktionen gegen zwei türkische Minister verhängt.

Wie das Weiße Haus in Washington mitteilte, sind von den Strafmaßnahmen Justizminister Gül und Innenminister Soylu betroffen. Deren Vermögen in den USA werden eingefroren.



Brunson, der bereits seit mehr als 20 Jahren in der Türkei lebt, war im Oktober 2016 - wenige Monate nach dem Putschversuch in dem Land - festgenommen worden. Dem 50-Jährigen werden unter anderem Verbindungen zur Bewegung des Predigers Gülen vorgeworfen, der von Ankara für den gescheiterten Militärputsch verantwortlich gemacht wird. In der vergangenen Woche war Brunson aus dem Gefängnis entlassen und unter Hausarrest gestellt worden. Der Prozess gegen ihn soll am 12. Oktober beginnen.