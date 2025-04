Der US-Supreme Court soll über die versehentliche Abschiebung eines Mannes entscheiden (Archivbild). (picture alliance / AP / Mariam Zuhaib)

In einem Eilantrag wird darum ersucht, einen Gerichtsbeschluss zur Rückführung des 29-Jährigen zu blockieren. Das Justizministerium argumentiert, Bundesrichterin Xinis habe mit ihrer diesbezüglichen Anordnung ihre Befugnisse überschritten. Der Mann befinde sich nicht mehr im Gewahrsam der Vereinigten Staaten, deshalb gebe es keine Möglichkeit, ihn zurückzubringen. Xinis hatte die Regierung ultimativ aufgefordert, die Rückkehr des Abgeschobenen zu bewirken.

Der Mann hielt sich seit 2011 in den USA auf und war vor einer Abschiebung geschützt. Wegen eines Verwaltungsfehlers wurde er Mitte März in Baltimore festgenommen und in sein Heimatland El Salvador gebracht.

