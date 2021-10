In Libyen ist die für Dezember geplante Parlamentswahl verschoben worden.

Sie könne erst einen Monat später stattfinden, teilte ein Regierungssprecher mit. Vorausgegangen war ein Streit zwischen dem Repräsentantenhaus im ostlibyschen Tobruk und dem Hohen Staatsrat in Tripolis über ein neues Wahlgesetz, welches das Parlament gestern verabschiedet hatte. Das Oberhaus verweigerte seine Zustimmung. Kritiker bemängel, das neue Gesetz schaffe Vorteile für die Anhänger des Generals Haftar, dessen Truppen jahrelang die Einheitsregierung in Tripolis bekämpft hatten. Erst vor rund einem Jahr hatten sich die Konfliktparteien in dem nordafrikanischen Land auf eine Waffenruhe geeinigt. Aus Sicht der internationalen Gemeinschaft wären die Wahlen ein entscheidender Schritt im innerlibyschen Prozess, um den Bürgerkrieg zu beenden. Doch der Konflikt scheint festgefahren: Die libysche Übergangsregierung, die die Wahlen vorbereiten soll, verlor zuletzt ein Misstrauensvotum im Parlament.

