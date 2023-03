Bundestag

Streit um Wahlrechtsreform: Union droht mit Klage vor Verfassungsgericht

Die Union plant eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht, sollte die Ampel-Koalition am Freitag ihren neuen Vorschlag für eine Wahlrechtsreform im Bundestag beschließen. Der CDU-Vorsitzende Merz sagte in Berlin, wenn die Reform so gravierende Auswirkungen haben sollte wie befürchtet, dann sei aus seiner Sicht eine verfassungsrechtliche Überprüfung geboten.

15.03.2023