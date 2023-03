Bundestag

Streit um Wahlrechtsreform: Union und Linke stellen Klage vor Verfassungsgericht in Aussicht

Vor der Bundestags-Abstimmung am Freitag über die Wahlrechtsreform zeichnet sich eine Verabschiedung mit der Stimmenmehrheit der Ampel-Koalition ab. Die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP billigten den Gesetzentwurf jeweils in internen Abstimmungen. Die Regierungsparteien appellierten an die Union, der Reform doch noch zuzustimmen.

15.03.2023