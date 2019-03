Der ungarische Ministerpräsident Orban hat sich bei der Europäischen Volkspartei für seine EU-feindliche Kampagne entschuldigt.

Ein Sprecher der ungarischen Regierung teilte in Budapest mit, Orban habe einen entsprechenden Brief an die Vorsitzenden der in der EVP vereinten Parteien geschrieben. Darin heißt es demnach weiterhin, der Streit in der EVP über die Migration sollte nicht mit dem Ausschluss einer Partei gelöst werden. Orban betont zudem, sein Land halte an seiner kritischen Position zur Einwanderung fest.



In der EVP-Gruppe im Europaparlament fordern mehrere Parteien den Ausschluss von Orbans Fidesz-Partei. Grund ist unter anderem deren Kampagne für die Europawahl, in der EU-Kommissionspräsident Juncker heftig kritisiert wurde.