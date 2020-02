Der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Dobrindt, hat sich gegen einen Ausschluss der sogenannten Werteunion aus CDU und CSU ausgesprochen.

Die Gruppierung sei kein "homogener Klub", sagte Dobrindt der "Welt am Sonntag". Man müsse das gesamte politische Spektrum von der Mitte bis zur demokratischen Rechten im Blick behalten. Daher sollten diejenigen aus der Werteunion, die sich zu den Grundüberzeugungen der Schwesterparteien bekennen, Teil der gemeinsamen Debattenkultur sein. Denn wer sich aus Debatten ausgeschlossen und unerwünscht fühle, suche sich andere Begegnungen. Dobrindt betonte, Debatten in die Mitte zu holen und dort auch zu führen, sei das beste Rezept gegen Polarisierung und Radikalisierung.



Die Werteunion ist ein Verein und sieht sich selbst als Vertretung der konservativen Strömung in der Union, stellt jedoch keine offizielle Parteigliederung dar. Ihr wurde mehrfach eine mangelnde Abgrenzung nach Rechts vorgeworfen.