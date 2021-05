Bei WhatsApp gelten ab Samstag neue Nutzungsbedingungen. Damit soll es dem Messengerdienst ermöglicht werden, Daten zum Zwecke der Werbung mit dem Mutterkonzern Facebook zu teilen - vorausgesetzt die Nutzer stimmen zu. Die Hamburger Datenschutzbehörde hat Facebook das Vorhaben in Deutschland aber vorübergehend untersagt. Was bedeutet das nun für die Anwender?

Was passiert, wenn man den neuen Bedingungen nicht zustimmt?

Entgegen früheren Ankündigungen sollen Whatsapp-Nutzer zunächst weiter ohne Einschränkungen auf den Chatdienst zugreifen können. Einige Wochen später wird der Funktionsumfang für sie aber schrittweise schrumpfen.

Womit müssen diese Nutzer dann rechnen?

Zunächst werden sie nicht mehr auf ihre Kommunikationsliste zugreifen können, wie WhatsApp in einem Blogeintrag erläuterte. Eingehende Audio- und Videoanrufe können noch abgenommen werden, ebenso Chat-Nachrichten beantworten werden. Allerdings wird der Service schrittweise eingeschränkt. In dieser Zeit sollen die Nutzer immer wieder daran erinnert werden, den Änderungen zuzustimmen.

Worum geht es bei den Änderungen?

WhatsApp betont, dass mit der Aktualisierung keine erweiterte Datenweitergabe an Facebook vorgesehen sei. Auch an der Verschlüsselung werde nichts geändert. Außerhalb der EU fließen bereits jetzt schon einige WhatsApp-Nutzerdaten an Facebook, wie es heißt zu Werbezwecken.



Künftig sollen allerdings Unternehmen aus der Kommunikation mit ihren Nutzern auch Daten für Marketing nutzen dürfen. Dies könne auch Werbung auf Facebook einschließen, heißt es.

Warum gibt es in Deutschland Vorbehalte gegen die Änderungen?

Nutzer fürchten einen stärkeren Datenaustausch im Facebook-Konzern. Das Unternehmen verschob daraufhin die ursprünglich für Februar geplante Einführung der neuen Regeln um gut drei Monate.

Warum hat sich die Hamburger Datenschutzbehörde eingeschaltet?

Facebook hat seinen deutschen Sitz in der Hansestadt. Die Landesdatenschutzbehörde argumentiert: Unter außergewöhnlichen Umständen kann die deutsche Behörde ein Verfahren auch gegen Facebook in Irland eröffnen, um Rechte und Freiheiten deutscher Nutzer zu schützen. Entsprechende Maßnahmen sind auf drei Monate begrenzt. Nun soll sich der Europäische Datenschutzausschuss mit der Angelegenheit befassen.

Warum nimmt Facebook den ganzen Ärger in Kauf?

Das US-Unternehmen hat Ende 2014 für WhatsApp rund 22 Milliarden Dollar bezahlt, allerdings wenig Geld damit verdient. Das soll sich nun ändern.



(mit Material von dpa)

Diese Nachricht wurde am 12.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.