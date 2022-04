Neue Russland-Sanktionen

Die Deutsche Presseagentur meldet unter Berufung auf Diplomaten, Polen sei gegen eine längere Übergangsfrist für den Importstopp russischer Kohle wie sie etwa von Deutschland gefordert werde. Griechenland und Malta wollten Regelungen für die geplante Hafensperre nicht ganz so streng formulieren wie dies von der EU-Kommission ursprünglich geplant wurde.

Am Abend soll es den Angaben zufolge eine weitere Sitzung der ständigen Vertreter der Mitgliedsstaaten geben. Im Falle einer Einigung treten die neuen Sanktionen morgen in Kraft. Grund dafür sind Kriegsverbrechen in der Umgebung der Hauptstadt Kiew, die nach dem Abzug russischer Truppen bekannt wurden.

