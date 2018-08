Die Türkei hebt die Zölle auf US-Importe an.

Vize-Präsident Oktay sagte, damit reagiere man auf die - so wörtlich - "gezielten Angriffe" auf die türkische Wirtschaft durch die US-Regierung. Die Sonderzölle folgten dem Prinzip der Gegenseitigkeit.



Laut dem Amtsblatt steigen die Zölle auf Autos um 120 Prozent, auf Alkohol um 140 Prozent und auf Tabak um 60 Prozent. Auch andere Produkte wie Reis oder Kohle würden mit höheren Abgaben belegt.



Bülent Güven, Vorstandsmitglied der AKP-nahen Union Europäisch-Türkischer Demokraten, sagte im Deutschlandfunk, er könne den Zorn und die Reaktion der Türkei verstehen. Letztendlich sei es nicht rational, was US-Präsident Trump und Amerika da machten. Die Union Europäisch-Türkischer Demokraten bezeichnet sich als Zusammenschluss zur Förderung des politischen, sozialen und kulturellen Engagements von Türkein in der EU. Kritiker sehen in ihr aber eine Lobby-Organisation der türkischen Regierungspartei AKP von Präsident Erdogan.