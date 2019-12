Die Bundes-CDU hat sich in den Streit der Koalition in Sachsen-Anhalt um den CDU-Kreispolitiker Möritz eingeschaltet.

In einer Mitteilung an alle Landesverbände heißt es, Nazis hätten keinen Platz in der Partei. Allerdings habe jeder Mensch das Recht auf Erkenntnis und Besserung. Wer politisch radikal gewesen sei und sich zum Bruch mit der Szene entscheide, verdiene Unterstützung.



Am Wochenende war bekannt geworden, dass der Kreispolitiker Möritz unter anderem 2011 als Ordner an einer Neonazi-Demo beteiligt war. Der Kreisverband Anhalt-Bitterfeld verzichtete darauf, ihn auszuschließen, weil er sich schriftlich von seiner Vergangenheit distanzierte. Das führte zu einer Koalitionskrise in Magdeburg. Die SPD verlangte einen "Aufstand der Anständigen", auch die Grünen distanzierten sich.