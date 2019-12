Im Koalitionsstreit über die Rechtsextremismus-Vorwürfe gegen einen Kreispolitiker in Sachsen-Anhalt haben die Grünen ihren Willen zur Fortsetzung des Bündnisses mit CDU und SPD bekräftigt.

Landesparteichef Striegel sagte der Deutschen Presse-Agentur, es gebe einen Koalitionsvertrag, den man gerne gemeinsam abarbeiten wolle. Die Grünen hätten die Koalition nicht infrage gestellt. Das hätten andere getan.



Der Streit um den CDU-Kreispolitiker Möritz hatte am Wochenende zu einer Koalitionskrise geführt. Es war bekannt geworden, dass Möritz unter anderem 2011 als Ordner an einer Neonazi-Demo beteiligt gewesen war. Der Vorstand des Kreisverbands Anhalt-Bitterfeld, dem Möritz angehört, verzichtete auf personelle Konsequenzen. Nach scharfer Kritik der Grünen hatte die CDU den Fortbestand der Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt infrage gestellt.