Das kündigte Präsident Selenskyj vor dem Parlament in Kiew an. Zudem machte Selenskyj deutlich, dass er im Konflikt im Osten des Landes weiter auf Verhandlungen setzen will. Er hoffe auf einen baldigen Termin für die nächste Runde der Friedensgespräche im Normandie-Format mit Russland, Frankreich und Deutschland.

Nach US-Erkenntnissen hat Russland seine Truppen an der Grenze zur Ukraine weiter verstärkt. Im Laufe des Wochenendes seien weitere Bodentruppen an der Grenze zur Ukraine sowie in Belarus aufmarschiert.

Das US-Außenministerium wies alle Familienangehörigen von amerikanischen Regierungsangestellten in Belarus zur Rückkehr in die USA an. Im Januar hatte Washington bereits sein Botschaftspersonal in der Ukraine reduziert und dessen Familien ebenfalls zur Rückkehr aufgefordert.

