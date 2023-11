Bund-Länder-Treffen

Die Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Scholz (Mitte) vor einem Jahr (Kay Nietfeld/dpa)

Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Schwesig verwies im Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" darauf, dass die Migration derzeit aus Bürgersicht das wichtigste Thema sei. Sie fordert eine Bundes-Beteiligung von 50 Prozent an den Flüchtlings-Kosten. Auch ihr SPD-Partei-Kollege, Bremens Bürgermeister Bovenschulte, erklärte, der Bund müsse seinen Anteil an den Kosten auf Dauer spürbar erhöhen. Da seien sich die Länder einig, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der brandenburgische Ministerpräsident Woidke von der SPD verlangte im Deutschlandfunk eine gemeinsame Kraftanstrengung von Bund und Ländern, um den Kommunen finanziell unter die Arme zu greifen. Diese seien vielfach nicht nur an einer Belastungsgrenze, sondern bereits darüber hinaus. Woidke betonte zudem, dass die Schleuserkriminalität eingedämmt und die Anerkennungsverfahren beschleunigt werden müssten.

Während die Bundesländer vom Bund eine Pro-Kopf-Pauschale für jeden Flüchtling in Höhe von 10.500 Euro pro Jahr verlangten, steht von Seiten des Bundes eine Summe von 5.000 Euro im Raum.

Migration und gesellschaftliches Klima

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst will die Begrenzung der Zuwanderung in den Mittelpunkt der Beratungen stellen. Das Wichtigste sei, dass die Zahlen runtergingen, sagte der CDU-Politiker am Morgen im ARD-Fernsehen. Er hoffe auf Verabredungen, die dazu führten, dass irreguläre Migration beendet werde. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer warf der Bundesregierung laut "Spiegel" vor, dem gesellschaftlichen Klima zu schaden. Der CDU-Politiker beschuldigte die Ampel-Koalition, sich über die in Teilen der Bevölkerung verbreitete Skepsis gegenüber Zuwanderung hinwegzusetzen. Bayerns Ministerpräsident Söder von der CSU will eine grundsätzliche Wende in der Migrationspolitik. Ziel müsse es sein, dass an der deutschen Grenze jene wirksam zurückgewiesen werden könnten, die keinerlei Anspruch auf Schutz hätten, sagte er der "Augsburger Allgemeinen".

Forderung nach "Migrationsgesetzbuch"

Der Städte- und Gemeindebund verlangte die Einführung eines "Migrationsgesetzbuches". Darin sollten die verschiedenen Maßnahmen für die unterschiedlichen Gruppen sowie Leistungen und mögliche Sanktionen gesammelt und beschrieben werden, sagte der Hauptgeschäftsführer Landsberg dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Die Prinzipien 'Steuern, Ordnen, Begrenzen, Integrieren und nachhaltig Finanzieren' müssten endlich in konkrete gesetzgeberische Maßnahmen umgesetzt werden. Im "Handelsblatt" forderte Landsberg Bund und Länder auf, die Kosten für Unterbringung, Verpflegung und Integration der nach Deutschland geflüchteten Menschen vollständig zu übernehmen.

Finanzierung des Deutschlandtickets

Auch die langfristige Finanzierung des 49-Euro-Tickets ist ein Streitthema. Bund und Länder haben bis 2025 jährlich jeweils 1,5 Milliarden Euro zugesagt. Außerdem sollen Mehrkosten in diesem Jahr zu gleichen Teilen getragen werden. Die Frage ist, wer danach Mehrkosten trägt, die den Verkehrsunternehmen aufgrund der niedrigeren Einkünfte durch das vergünstigte Angebot entstehen.

Soforthilfen für Kliniken

Weiteres Thema der Bund-Länder-Runde wird die geplante Krankenhausreform sein. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat die Forderung nach finanziellen Soforthilfen für Kliniken erneuert. Ihr Vorsitzender Gaß rief Bund und Länder auf, unter anderem einen Inflationsausgleich auf den Weg zu bringen. Die Krankenhäuser benötigten eine solide finanzielle Grundlage, um die stationäre Versorgung aufrechterhalten zu können, sagte Gaß in der "Rheinischen Post".

Wegen der akuten Finanznot vieler Standorte verlangen die Krankenhäuser insbesondere zusätzliches Geld vom Bund. Bundesgesundheitsminister Lauterbach lehnt dies bislang mit Verweis auf die Zuständigkeit der Länder ab.

