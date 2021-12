Die Umsetzung der Corona-Beschlüssem z.B. die 2G-Regel sollen streng kontrolliert werden. (Archivbild) (picture alliance / ZB | Z6944 Sascha Steinach)

Darin wird auch eine Ausweitung der 2G-Regel auf Einrichtungen und Veranstaltungen der Kultur- und Freizeitbranche genannt, sowie auf den Einzelhandel. Ergänzend könne ein aktueller Test vorgeschrieben werden.

Strenge Regeln für Ungeimpfte

In allen Ländern sollten zudem strenge Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte veranlasst werden: Sie sollen sich demnach bei privaten Zusammenkünften nur noch mit zwei Personen eines weiteren Haushalts treffen würfen. Im Gespräch ist auch eine Deckelung der Zuschaueranzahl bei überregionalen Sport-, Kultur- und anderen Großveranstaltungen. Im Entwurf aus dem Kanzleramt, der mit den Ministerpräsidenten und Vertretern der künftigen Ampel-Koalition abgestimmt ist, wird hier eine Grenze von 30 Prozent der Kapazitäten genannt. In Schulen soll wieder die Maskenpflicht in allen Klassenstufen gelten. Der Grenzwert für weitergehende Verschärfungen in einzelnen Gebieten könnte bei einer Inzidenz von 350 liegen.

Bund und Länder wollen mit den schärferen Maßnahmen die Corona-Lage unter Kontrolle bekommen. Dazu beraten die Ministerpräsidenten und -präsidentinnen in einer Schaltkonferenz mit der geschäftsführenden Kanzlerin Merkel und ihrem designierten Nachfolger Scholz.

Impfpflicht zunächst für Pflegepersonal

Das Papier sieht zudem eine Impfpflicht für das Personal in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern vor. Die Entscheidung über eine allgemeine Impfpflicht wollen die Teilnehmer der Ministerpräsidentenkonferenz allerdings dem Deutschen Bundestag überlassen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst sagte dazu im ARD-Fernsehen, er rechne mit einer Impfpflicht gegen das Coronavirus in Deutschland. Es gebe in dieser Frage eine breite Zustimmung über Ländergrenzen, auch über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg. Deshalb sei er ziemlich sicher, dass die Impfpflicht komme.

Länder-Regierungschefs für geschlossenes Vorgehen

Vor dem Bund-Länder-Treffen haben mehrere Ministerpräsidenten ein energisches und einheitliches Vorgehen verlangt. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, die Lage sei ernst. Man brauche klare Regeln. Dazu gehörten zum Beispiel einheitliche Kontaktbeschränkungen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer erklärte, sie erwarte bundeseinheitliche Regelungen für Großveranstaltungen und für den Einzelhandel. Thüringens Ministerpräsident Ramelow betonte, für ein politisches Hin und Her sei jetzt nicht die Zeit. Es komme vielmehr darauf an, schlüssig zu erklären, was man tun wolle.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 02.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.