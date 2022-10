Europäischer Rechnungshof in Luxemburg (picture alliance / dpa / Romain Fellens)

Insiderwissen könnte zu leicht in falsche Hände geraten, heißt es in einem Bericht der Behörde. Die Europäische Union müsse ihre Personalregeln verschärfen, um entsprechende Risiken zu verringern. Konkret geht es laut Rechnungshof darum, dass Manager und andere leitende Mitarbeitende Stellen annehmen könnten, durch die sie in Interessenkonflikte gerieten. Die Integrität der EU-Institutionen sei gefährdet, wenn wertvolles Insiderwissen in den Privatsektor gelange. Bislang verließen sich die meisten EU-Agenturen fast ausschließlich auf Selbsterklärungen des Personals, etwa bei der Grenzschutzagentur Frontex.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.