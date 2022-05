Als Kosequenz aus dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd gelten für die US-Bundespolizei strengere Regeln. (picture alliance / AP Images / Nam Y. Huh)

Präsident Biden unterzeichnete eine entsprechende Anordnung. Die neuen Regeln gelten dem Weißen Haus zufolge für mehr als 100.000 Polizeibeamte. Unter anderem ist die Einrichtung einer nationalen Datenbank für polizeiliches Fehlverhalten geplant. Zudem sollen Bürgerrechtsverletzungen durch die Polizei künftig besser untersucht und verfolgt werden. Auch werde ein weitgehendes Verbot bestimmter Würgegriffe für die Bundespolizei gelten, hieß es weiter.

Am 25. Mai 2020 war George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis ums Leben gekommen. Der Vorfall hatte in den USA Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst.

