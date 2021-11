Corona-Politi: Verschärfungen in Bayern und Brandenburg (www.imago-images.de)

Das kündigte Ministerpräsident Söder von der CSU in München an. Die ab Dienstag vorgeschriebene 2G-Regel erlaubt damit künftig nicht mehr, dort auf Masken komplett zu verzichten. Söder erklärte, die Lage drohe in ganz Bayern zu entgleiten.

Ab morgen gilt in Brandenburg 2G. Danach müssen ungeimpfte oder nichtgenesene Personen bis zum 5. Dezember auf Einschränkungen einstellen.

Strenge Vorgaben gibt es von morgen an etwa auch in Berlin. Dort sollen nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt beispielsweise zu Restaurants, Kinos, Theatern, Museen, Galerien oder Konzerthäusern erhalten.

Die Bundesregierung stellt Sachsen 4,5 Millionen FFP2-Masken und eine Million Schnelltests kostenlos zur Verfügung. Derweil will die AfD die in dem Bundesland seit Montag geltende 2G-Regel gerichtlich überprüfen lassen.

