Coronabedingt sind in Sachsen alle Weihnachtsmärkte abgesagt worden. (Robert Michael/dpa-Zentralbild)

In Sachsen werden weite Teile des öffentlichen Lebens eingeschränkt. Alle Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie Bars und Diskotheken müssen schließen. In Landkreisen mit einer Wocheninzidenz von über 1.000 gelten nächtliche Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte. Auch in drei Landkreisen in Baden-Württemberg dürfen Ungeimpfte ihre Häuser und Wohnungen nachts nur noch mit triftigem Grund verlassen. Betroffen sind der Schwarzwald-Baar-Kreis, der Ostalbkreis und der Kreis Biberach, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz über 600 liegt.

In Schleswig-Holstein tritt ab Mitternacht eine neue Verordnung in Kraft, nach der bei Freizeitveranstaltungen in Innenräumen die 2G-Regel gilt. Weitere Bundesländer haben ebenfalls eine Verschärfung der Maßnahmen angekündigt.

So soll es in Bayern ab Mittwoch strenge Kontaktbeschränkungen für ungeimpfte Menschen geben. Clubs und Bars müssen für drei Wochen schließen. Vermutlich ab Mitte der Woche gilt zudem, dass bundesweit Fahrgäste in Bussen und Bahnen geimpft, genesen oder getestet sein müssen.

