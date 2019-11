Obwohl der bayerische Landtag die Forderungen des Volksbegehrens Artenvielfalt angenommen hat, könnte sich der Schutz für bedrohte Streuobstwiesen verschlechtern.

Das befürchtet Matthias Luy vom Landesbund für Vogelschutz Bayern. Im Deutschlandfunk sprach er von einer "miesen Geschichte". Hintergrund ist eine neue Biotopschutzverordnung, die Kriterien dafür liefert, was überhaupt eine Streuobstwiese ist. Demnach zählen nur Wiesen dazu, bei denen die Obstbäume erst in der Höhe von 1,80 Metern Äste ansetzen. Dadurch fiele der größte Teil der Streuobstwiesen gar nicht unter den gesetzlichen Schutz, kritisiert Luy: "Das erscheint als ganz fauler Trick der Staatsregierung." Sein Verdacht ist, dass die Staatsregierung so versucht, die Landwirte zu befrieden. Denn viele wollten zwar die Wiesen pflegen, zugleich aber die Möglichkeit behalten, sie in der Zukunft auch anders zu nutzen. Luy erklärte, man habe bereits einen Brief an Ministerpräsident Söder geschrieben und eine Änderung eingefordert.



Streuobstwiesen zählen mit etwa 5.000 Tier- und Pflanzenarten zu den artenreichsten Lebensräumen. Ihr Schutz war ein zentrales Anliegen des Volksbegehrens Artenschutz "Rettet die Bienen".