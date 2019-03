In der Zweiten Fußball-Liga soll ab der kommenden Saison ebenfalls der Videobeweis eingeführt werden. Das entschieden die 18 Fußball-Zweitligisten in Frankfurt am Main. Bislang läuft in der zweithöchsten deutschen Spielklasse noch die Testphase, in der keine Eingriffe der Video-Assistenten in das Spielgeschehen möglich sind.

Die Bundesliga hatte den Videobeweis zur Saison 2017/18 eingeführt, was seitdem zu etlichen Diskussionen geführt hat. Die Vertreter der Fußball-Zweitligisten haben nun dennoch dafür gestimmt, das Verfahren zu übernehmen.



"Mit der Einführung wären für alle Mannschaften wettbewerbsübergreifend der 1. und 2. Bundesliga gleiche Bedingungen gegeben", sagte Holger Sanwald, Vorsitzender des 1. FC Heidenheim im Vorfeld der Abstimmung. Für Ralf Becker, Sportvorstand des Hamburger SV, ist der Videobeweis in der 2. Liga ebenfalls der richtige Weg: "Die Erfahrungen und Analysen haben gezeigt, dass ein Großteil möglicher Fehlentscheidungen verhindert werden kann und das Spiel am Ende auch ein Stück fairer wird."



Nun muss das Video-Kontrollzentrum der Deutschen Fußball Liga (DLF) und des Deutschen Fußball Bundes (DFB) in Köln ausgebaut werden, um auch in der Zweiten Liga Videobeweise durchführen können. Statt sechs muss es dann zehn Arbeitsstationen geben. Seit seiner EInführung gab es allerdings immer wieder auch Kritik am Videobeweis.