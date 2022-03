Bereits von russischen Truppen eingenommen: das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl (picture alliance / Zoonar)

Das teilte die Internationale Atomenergieagentur in Wien am Abend mit. Anders als am Atomkraftwerk Saporischschja funktioniere jedoch die automatische Übertragung von Daten an die IAEA nach wie vor nicht.

Die Stromversorgung für die Kühlung von Brennelementen in Tschernobyl war vor einigen Tagen unterbrochen worden. Notstromgeneratoren sorgten vorübergehend für Ersatz. Hintergrund sollen Schäden an den Leitungen durch militärische Kämpfe gewesen sein. Die Anlage wurde von russischen Truppen erobert.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.