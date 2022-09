Ein zerstörter russischer Panzer in der Charkiw-Region, Ukraine. (Archivbild) (AFP / JUAN BARRETO)

Medienberichten zufolge ruht der Nahverkehr einschließlich der U-Bahn. Bürgermeister Terechow warf der russischen Armee vor, durch ihre Angriffe die kritische Infrastruktur der Stadt zu gefährden. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte unterdessen mit, die russischen Streitkräfte würden Gebiete in der Region Charkiw angreifen, die in den vergangenen Tagen von den ukrainischen Truppen zurückerobert worden seien. In den Städten Kupjansk und Isjum und Umgebung seien Kämpfer und Ausrüstung der ukrainischen Streitkräfte gezielt aus der Luft, mit Raketen und Artillerie attackiert worden. Die Ukraine meldet unterdessen weitere Geländegewinne im Süden des Landes, in der Region Cherson. Damit hat das Militär im Zuge der Gegenoffensive nach eigener Darstellung insgesamt 3.500 Quadratkilometer zurückerobert. Die Angaben aus dem Kriegsgebiet sind kaum zu überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.