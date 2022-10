Die russischen Angriffe zielen nach Angaben aus Kiew verstärkt auf die ukrainische Energieversorgung der Ukraine (picture alliance / AA / Metin Aktas)

In einer per Telegram verbreiteten Nachricht aus dem Präsidialamt werden die Bürger aufgerufen, zwischen sieben und 22 Uhr möglichst wenig Strom zu verbrauchen. Der ukrainische Versorger Ukrenerho kündigte an, den Strom zeitweise abzuschalten. Er riet den Menschen, ihre Mobiltelefone über Nacht aufzuladen und Taschenlampen und Batterien bereitzuhalten. Das russische Militär geht zum beginnenden Winter gezielt gegen die Energieversorgung in der Ukraine vor. Nach ukrainischen Angaben ist rund ein Drittel der entsprechenden Anlagen in den vergangenen Tagen durch russische Angriffe beschädigt oder zerstört worden.

Die Regierung in Kiew hatte gestern über Abhilfe in der Energiekrise beraten und als Ziel genannt, für die kritische Infrastruktur in Großstädten, Städten und Dörfern mobile Stromquellen zur Verfügung zu stellen.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.