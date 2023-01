In der tschechischen Gemeinde Hertvikovice starb ein Autofahrer als ein Baum auf sein Fahrzeug stürzte, wie die Nachrichtenagentur CTK meldete. Auch in Polen gab es ein Todesopfer. Dort waren mehr als hunderttausend Haushalte vorübergehend ohne Strom. In der Slowakei fiel ebenfalls die Stromversorgung tausender Haushalte aus. Zudem gab es nach Angaben der Polizei zahlreiche Verkehrsunfälle.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.