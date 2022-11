Russische Raketenangriffe

Stromausfälle in ukrainischen Städten (picture alliance / Photoshot)

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew gibt es nach Angaben von Bürgermeister Klitschko keine Wasserversorgung mehr. Der U-Bahn-Betrieb wurde eingeschränkt. In der westukrainischen Stadt Lwiw ist die Stromversorgung dem Bürgermeister zufolge komplett ausgefallen. Außerdem wurden Angriffe auf die zentralukrainischen Städte Winnyzja und Chmelnyzkyj gemeldet. Nach Angaben der militärischen Verwaltung der Region wurde das Kernkraftwerk Chmelnyzkyj wegen russischer Raketenangriffe vom Stromnetz getrennt.

In der Republik Moldau ist gut die Hälfte des Staatsgebiets von Stromausfällen betroffen. Das teilte der Vize-Ministerpräsident Spuni auf Twitter mit. Nach Angaben des Innenministeriums wurden Stromausfälle auch in der abtrünnigen Region Transnistrien im Osten des Landes gemeldet. Die Präsidentin Sandu schrieb auf Facebook mit Blick auf Russland, man könne nicht einem Land vertrauen, dass Moldau in Dunkelheit und Kälte lasse. Der Weg in die Zukunft müsse für das Land in Richtung der freien Welt führen.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.