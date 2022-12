Menschen suchen in einer U-Bahn-Station in Kiew Schutz vor einem russischen Luftangriff. Archivfoto (Efrem Lukatsky / AP / dpa)

Besonders schwierig sei die Lage unter anderem in Kiew und dem Umland sowie in der Region Lwiw sowie in den Gebieten Odessa und Cherson, sagte Selenskyj am Abend in einer Videoansprache. Mit jedem dieser Raketenangriffe manövriere sich Russland noch tiefer in eine Sackgasse. Die russischen Truppen hätten immer weniger Raketen. Nach Angaben von Innenminister Monastyrsky wurden bei den gestrigen Raketenangriffen drei Menschen getötet und sechs verletzt.

Das Verteidigungsministerium in Kiew bot Belarus an, bei der Aufklärung eines Zwischenfalls mit einer Rakete mitzuwirken. Anlass sind Meldungen aus dem Nachbarland, wonach eine Flugabwehrrakete vom Typ S-300 gefunden worden sei, wie sie die Ukraine verwendet. Auf belarussischem Boden befinden sich auch russische Einheiten.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.