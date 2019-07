Dieses Jahr könnte in der Europäischen Union zum Anfang vom Ende des Kohlestroms werden.

Zu diesem Ergebnis kommt ein Analyst des Klimaschutz-Thinktanks Sandbag, der die Entwicklung des Kohlestroms in Europa regelmäßig untersucht. Seine Analyse für das erste Halbjahr 2019 ergab, dass die Kohlestrom-Produktion in der EU um fast ein Fünftel zurückging. Die Produktion ist zwar schon seit einigen Jahren rückläufig, doch nie so stark wie derzeit.



Auch in Deutschland gab es einen ähnlichen Rückgang. Trotzdem bleibt das Land für mehr als ein Drittel der EU-weiten Kohle-Produktion verantwortlich.



Laut der Analyse wurde die Hälfte des weggefallenen Kohlestroms in der EU durch alternative Energien ersetzt, die andere Hälfte durch Gas. Nach Ansicht von Klimaschützern sind die meisten Braunkohlekraftwerke in Europa inzwischen nicht mehr rentabel.