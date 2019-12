Die Grünen verlangen neue Vorgaben zur Eindämmung des Stromverbrauchs beim Streamen von Videos.

Im Jahr 2018 hätten Streaming-Plattformen etwa so viel Strom verbraucht wie alle Privathaushalte in Deutschland, Italien und Polen zusammen, heißt es in einem Antrag der Grünen im Bundestag, der der Deutschen Presseagentur vorliegt. Ohne ökologische Leitplanken werde sich der Verbrauch noch beschleunigen. Die Grünen fordern unter anderem, in Rechenzentren auf effiziente Wasser-Kühlungssysteme zu setzen und die Abwärme zu nutzen. Auch müssten Rohstoffe aus Handys und Computern verstärkt zurückgewonnen werden, um den Ressourcenverbrauch einzudämmen.