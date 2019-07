Die Bundesnetzagentur geht dem Verdacht nach, inwieweit Preisspekulationen die Stromversorgung in Deutschland gefährden könnten.

Konkret gehe es um Probleme, die im vergangenen Monat aufgetreten seien, heißt es in einer Mitteilung der Behörde. So habe an drei Tagen im Juni zeitweise deutlich weniger Elektrizität zur Verfügung gestanden als verbraucht worden sei. Die Übertragungsnetzbetreiber hätten von einer sehr angespannten Situation berichtet, die nur mit Hilfe aus dem Ausland beherrscht worden sei.



Da diese sogenannte Ausgleichsenergie vorübergehend günstiger zu beziehen war als der reguläre Strom an der Börse, besteht der Verdacht, dass Spekulanten möglicherweise auf diese Preisdifferenz gewettet haben.