Bundeswirtschaftsminister Altmaier strebt einen raschen Ausbau der Übertragungskapazitäten im Stromnetz an.

In Bonn stellte er seine Pläne vor, die aus zwei Komponenten bestehen. Das bisherige Netz soll effektiver genutzt und stärker belastet werden. Dazu sollen technische Veränderungen beitragen. Zudem will Altmaier den Bau neuer Stromleitungen beschleunigen. Der CDU-Politiker plant vereinfachte Genehmigungsverfahren sowie die Möglichkeit, den Bau von Trassen schon vor Abschluss aller behördlichen Prüfungen zu beginnen.



Der Ausbau des deutschen Stromnetzes geht langsamer voran als geplant. Aktuellen Zahlen der Bundesnetzagentur zufolge sind von den erforderlichen 7.700 Kilometern erst etwas mehr als zehn Prozent verwirklicht.



Der Grünen-Vorsitzende Habeck begrüßte den Vorstoß Altmaiers. Im Deutschlandfunk sagte Habeck, zwar bedeute ein solches Infrastrukturprojekt einen Eingriff in Natur und Landschaft. Er halte dies aber für zumutbar, wenn den Bürgern die Notwendigkeit neuer Stromleitungen nachvollziehbar erläutert werde.