Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat einen schnelleren Ausbau der Stromnetze angekündigt.

Der CDU-Politiker erklärte in Bonn, dass das bisherige Netz effektiver genutzt und stärker belastet werden müsse. Zudem solle der Bau neuer Leitungen beschleunigt werden. Altmaier räumte ein, dass der Ausbau des deutschen Stromnetzes langsamer als geplant vorangehe. Aktuellen Zahlen der Bundesnetzagentur zufolge sind von den erforderlichen 7.700 Kilometern erst etwas mehr als zehn Prozent verwirklicht.



Altmaier plant für Mitte September in Berlin einen Netzgipfel mit den zuständigen Ministern aus den Bundesländern. Im Herbst werde er ein Netzausbau-Beschleunigungsgesetz vorlegen. Der Bau neuer Stromtrassen ist nötig, um im Rahmen der Energiewende mehr Windstrom von den Küsten in die Industriezonen im Süden und Südwesten zu transportieren.