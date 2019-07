Im Juni hat es mehrere Tage gegeben, an denen die Stromversorgung in Deutschland nicht wie gewohnt gewährleistet war. Die Bundesnetzagentur hat verschiedene Medienberichte bestätigt. Ein Blackout konnte mithilfe ausländischer Unterstützung abgewendet werden. Wie ist es dazu gekommen? Was steckt dahinter? Wir versuchen, einige Fragen zu beantworten.

Es waren drei Tage im Juni, an denen der Strom nicht in gewohnter Menge durch die Leitungen floss: am 6., am 12. und am 25. Juni. Der Effekt war ähnlich wie bei einer Badewanne, in der jemand den Stöpsel gezogen hat: So wie das Wasser dort abläuft, versickerte auch der Strom aus den Netzen. An diesen drei Tagen kam es also zu heftigen Schwankungen in den Netzen, und die entstandenen Lücken konnten nur dadurch gefüllt werden, dass europäische Partner der Netzbetreiber einsprangen. Davon berichten zunächst sowohl der "Spiegel" als auch die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Dass Stromnetze nicht vor Ländergrenzen Halt machen, ist Deutschland in diesen kritischen Momenten zugute gekommen. Allerdings hat dieser Umstand auch dazu geführt, dass die schwächelnden Stromfrequenzen europaweit zu spüren waren.

Wie konnte es zu dem Engpass kommen?

Um die Stromversorgung zu gewährleisten, muss der Markt für die sogenannte Regelenergie ausgeglichen sein. Der sorgt dafür, dass kurzfristige Schwankungen, die innerhalb von Minuten auftreten können, aufgefangen werden. Solche Schwankungen können unter anderem entstehen, wenn der Stromverbrauch von Fabriken, Kraftwerken und so weiter plötzlich ansteigt.



Ob genau so etwas mehrfach gleichzeitig passiert ist und ob dadurch die Regelenergie übermäßig angezapft wurde, ist bisher nicht klar. Die Betreiber wollen jetzt zusammen mit der Bundesnetzagentur nach den Ursachen forschen. Allerdings könnten die notwendigen Untersuchungen könnten bis zu acht Wochen in Anspruch nehmen.

Wie haben die Stromversorger reagiert?

Damit sich solche Schwankungen der Regelenergie nicht auf die Stabilität des gesamten Netzes auswirken, halten die Netzbetreiber immer eine bestimmte Menge an Reservestrom bereit - die sogenannte Minutenreserve. Damit solche Engpässe und Schreckmomente künftig nicht mehr so schnell entstehen, haben die Betreiber diese Minutenreserve jetzt verdoppelt. Es gibt also doppelt soviel Reserveenergie wie bisher. Das hört sich erst einmal gut und beruhigend an, allerdings hat das auch unangenehme Auswirkungen: Die Strompreise könnten drastisch steigen.



Denn die Regelenergie, aus der sich eben diese Reserven speisen, wird an der Strombörse gehandelt. Und dort sind die Preise in den vergangenen Tagen regelrecht explodiert. In der Spitze kostete eine Megawattstunde Strom dort am vergangenen Samstag (29.6.2019) 37.856 Euro. Zum Vergleich: Eine Woche zuvor war die gleiche Menge Strom schon für 10 Euro zu haben. Mittlerweile sind die Preise pro Megawattstunde wieder gesunken, aber noch weit entfernt vom normalen Niveau. Heute (2.7.2019) bezahlen die Netzbetreiber 400 Euro pro Einheit.



Diese höheren Kosten werden mit großer Wahrscheinlichkeit an die Endverbraucher weitergegeben. Die Netzexpertin der Grünen, Nestle, sagte der FAZ, dass den Stromkunden "exorbitante Mehrkosten" drohen. Sie wolle auf jeden Fall verhindern, dass der Eindruck entstehe, dass die Erneuerbaren Energien Schuld an den Verzerrungen sind. Es handele sich eindeutig und mangelhafte Regulierung und politische Fehlsteuerung.

Wer trägt die Schuld an den Engpässen?

Befürworter von Braunkohleverstromung verweisen in solchen Momenten häufig darauf, dass Erneuerbare Energien nicht ausreichen, um die Stromversorgung zu decken. Tatsächlich ist es im vergangenen Jahr mehrfach zu Stromknappheit in den Netzen gekommen, die auf falsche Wetterprognosen zurückgeführt wurden. Die Netzbetreiber hatten mit mehr Strom aus Sonnen- und Windkraft gerechnet, als schließlich von den Händlern geliefert und eingespeist wurde. Für die Endverbraucher waren diese Schwankungen im vergangenen Jahr kaum spürbar, denn wegen des Strommangels wurden große Verbraucher kurzfristig vom Netz genommen - beispielsweise metallverarbeitende Industriebetriebe.



Die aktuellen Lücken bei der Stromversorgung könnten aber andere Ursachen haben: Fachleute vermuten, dass Spekulanten dahinter stecken. Händler könnten die Versorgungslücken absichtlich nicht ausgeglichen haben, um dann später höhere Gewinne zu machen. Die stark angestiegenen Preise für Regelenergie an der Strombörse unterstreichen diese Theorie.

Drohte tatsächlich ein Blackout?

Das ist schwer zu sagen, und die Betreiber halten sich in solchen Fällen meist ebenso bedeckt wie die Bundesnetzagentur. Die Bonner Behörde teilte nun mit, es habe kein Zusammenbruch der Netze gedroht. Eine Sprecherin des Netzbetreibers Tennet sagte dem Deutschlandfunk, man sei "ganz weit entfernt von einem Stromausfall" gewesen. Dennoch haben die deutschen Netzbetreiber offenbar die Notwendigkeit gesehen, laut im Ausland um Hilfe zu rufen.



Diese Partnerschaften bei der Stromversorgung dienen dazu, sich gegenseitig bei Engpässen dieser Art zu stützen: Deutschland und Österreich haben beispielsweise vor einem knappen Jahr eine Kooperation dazu vereinbart. Die Häufung eklatanter Notlagen, wie sie Deutschland im Juni verzeichnen musste, gibt allerdings durchaus Anlass zur Sorge - und dementsprechend soll die Ursachensuche besonders gründlich erfolgen, versprechen die Netzbetreiber.