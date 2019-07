Das Stromnetz in Deutschland ist an mehreren Tagen im Juni in eine kritische Situation geraten.

Ein möglicher Zusammenbruch der Versorgung hat nach Einschätzung der Bundesnetzagentur aber nicht gedroht. Wie die vier Netzbetreiber Amprion, Tennet, 50Herz und TransnetBW mitteilten, wurde die Situation mit Unterstützung europäischer Partner gemeistert. Den Angaben zufolge hat am 6. und 12. Juni sowie am vergangenen Dienstag die zu geringe Stromeinspeisung in das deutsche Netz zu einem Absinken der Frequenz im gesamten europäischen Verbundnetz geführt. Um das Ungleichgewicht zwischen Stromerzeugung und Stromverbrauch zu schließen, mussten die Netzbetreiber kurzfristig zusätzliche Kapazitäten beschaffen. Die Kosten für die Notmaßnahmen zahlen die Stromkunden über die Netzentgelte.