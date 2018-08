Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft fordert einen schnelleren Ausbau der Stromnetze im Zuge der Energiewende.

Es gehe leider nur im Schneckentempo voran, sagte BDEW-Hauptgeschäftsführer Kapferer der Deutschen Presse-Agentur. Die Politik müsse für mehr Verlässlichkeit beim Netzausbau sorgen. Zu den größten Problemen gehöre, dass einige politische Akteure vor Ort Stimmung gegen den dringend notwendigen Leitungsausbau machten, statt für ihn zu werben. Hinzu kämen umfangreiche planungsrechtliche Vorgaben, die die Vorhaben verzögerten, betonte Kapferer.



Die Bundesregierung hat angekündigt, den Netzausbau zu beschleunigen. So muss etwa der Strom von Windkraftanlagen in der Nordsee in Deutschland verteilt werden. Gegen diese Strom-Trassen gibt es an vielen Orten Widerstand.