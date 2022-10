Die Strompreisbremse nimmt langsam Form an. (imago / photothek / Florian Gaertner)

Das Bundeswirtschaftsministerium teilte mit, man arbeite mit Hochdruck an der nationalen Umsetzung der europäischen Verordnung über die einschlägigen Notfallmaßnahmen. Geplant ist laut einem Entwurf, den Verbrauchern ein vergünstigtes Basiskontingent an Strom bereitzustellen. Für den übrigen Verbrauch soll der normale Preis anfallen. Zur Finanzierung sollen hohe Gewinne von Stromkonzernen abgeschöpft werden. Das ganze Vorhaben soll möglichst im Einklang mit der Gaspreisbremse umgesetzt werden.

Branchenverband Erneuerbare Energien sieht "Vertrauensbruch"

Der Bundesverband Erneuerbare Energie bezeichnete die Pläne für die Strompreisbremse als teils verfassungswidrig und sprach von einem "schweren Vertrauensbruch" mit Nachteilen für den Investitionsstandort Deutschland. Die vorgeschlagenen Maßnahmen stellten de facto ein "Sondersteuerrecht gegen die Erneuerbaren Energien" dar, und das beschneide die Zukunftsbranchen der künftigen klimaneutralen Energiewirtschaft einseitig.

Merit-Order-Prinzip bringt derzeit Vorteile für Ökostrom-Hersteller mit sich

Hintergrund ist das sogenannte Merit-Order-Prinzip am Strommarkt. Dort legt - vereinfacht gesagt - das letzte Gebot, das einen Zuschlag erhält, den einheitlichen Strompreis fest. Derzeit wird der Strompreis vor allem von teuren Gaskraftwerken bestimmt. Davon profitieren aber all jene Produzenten, die Strom günstiger herstellen können - also etwa die Anbieter von Energie aus Wind und Sonne. Sie wären also auch vom Abschöpfen der Gewinne im Zuge der Strompreisbremse betroffen.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.