Die Strompreise steigen in Deutschland massiv. (Archivbild) (imago / photothek / Florian Gaertner)

In den vergangenen zwölf Monaten habe sich der Strom für Privathaushalte um knapp 40 Prozent verteuert, berichtet das Portal Verivox. So habe eine dreiköpfige Familie mit einem Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden vor einem Jahr durchschnittlich etwa 1.200 Euro bezahlt. Aktuell würden für die gleiche Menge rund 1.600 Euro fällig. Regional falle die Preissteigerung sehr unterschiedlich aus. Den höchsten Anstieg gebe es in Mecklenburg-Vorpommern mit fast 50 Prozent, den geringsten in Hamburg mit etwa 30 Prozent.

Versorger begründen die Preiserhöhungen vor allem mit gestiegenen Großhandelspreisen.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.