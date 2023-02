Ein durch einen Angriff der russischen Armee umgestürzter Strommast in der Stadt Yampil in der Ukraine. (AFP / DIMITAR DILKOFF)

Energieminister Haluschtschenko sagte in Kiew, man könne den Verbrauch decken. Neun Reaktorblöcke von Atomkraftwerken seien wieder ans Netz angeschlossen. Dennoch gebe es aufgrund der Schäden an den Verteilnetzen immer noch Stromausfälle in einigen Gebieten des Landes. Wegen sinkender Temperaturen rechnet der Energieminister in den nächsten Tagen mit weiteren Defiziten.

Die Söldnertruppe Wagner eroberte nach eigenen Angaben zusammen mit russischen Truppen einen Vorort der umkämpften ukrainischen Stadt Bachmut. Die Siedlung Krasna Hora sei eingenommen worden, behauptete Wagner-Chef Prigoschin. Eine Bestätigung der Ukraine gab es nicht. Bachmut liegt im strategisch wichtigen Gebiet Donezk.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.