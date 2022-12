In Kiew ist erneut die Stromversorgung eingeschränkt. (imago images / Shotshop / Philipp Dase via www.imago-images.de)

Bürgermeister Klitschko teilte am Abend mit, man rede von Ausfällen in Höhe von 50 Prozent. Die Reparaturarbeiten an den beschädigten Leitungen und Elektro-Stationen dauerten an. Der Online-Dienst Netblocks erklärte, auch der Zugang zum Internet sei eingeschränkt.

Bei dem russischen Luftangriff gab es Verletzte und erheblichen Sachschaden. Die Stadtverwaltung teilte mit, es seien mehr als 20 russische Drohnen in den Luftraum über Kiew eingedrungen, 18 habe man abgeschossen.

