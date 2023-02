Wasser- und Wärmeversorgung würden wieder in Betrieb genommen, teilte Energieminister Haluschtschenko mit. Ein Drittel der privaten Verbraucher habe zudem wieder Strom. Zur Unterstützung würden 31 Hochleistungsgeneratoren in die Stadt gebracht. Ursache für den Ausfall gestern war eine Havarie in einem Umspannwerk. Betroffen waren zeitweise 500.000 Haushalte. Ministerpräsident Schmyhal erklärte, das Umspannwerk sei infolge der russischen Angriffe wiederholt beschädigt worden.

Präsident Selenskyj sagte in seiner täglichen Videoansprache, die Lage an der Front im Osten des Landes werde schwieriger. Er nannte unter anderem die Orte Lyman, Wuhledar und Bachmut in der Region Donezk. Vizeverteidigungsministerin Maljar teilte mit, ein Angriff auf Bachmut sei abgewehrt worden. Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Prigoschin, sagte, die Kämpfe im Norden der Stadt dauerten an.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.