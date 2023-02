Internationale Energieagentur

Durch extreme Winter, wie hier z.B. in Texas wird eine schnellere Umstellung auf Erneuerbare Energien dringend notwendig. (AP / David j. Phillip / dpa-Bildfunk )

Dürre und Hitzewellen in Europa, Indien und China hätten zur verstärkten Nutzung von Klimaanlagen im vergangenen Sommer geführt, teilte die IEA in ihrem Strommarktbericht 2023 in Paris mit. In den USA habe der Wintereinbruch erhebliche Stromausfälle ausgelöst. Dies verdeutliche die Notwendigkeit einer schnelleren Umstellung auf erneuerbare Energien.

Gleichzeitig verstärkten sich dem Bericht zufolge die Auswirkungen von Wetterereignissen auf die Stromnachfrage aufgrund der zunehmenden Elektrifizierung des Heizens. Zudem werde der Anteil der wetterabhängigen erneuerbaren Energien am Stromerzeugungsmix weiter zunehmen. Deshalb sei es wichtig, die Flexibilität der Stromsysteme zu erhöhen und gleichzeitig die Versorgungssicherheit und die Widerstandsfähigkeit der Netze zu gewährleisten.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.