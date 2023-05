Tennisprofi Jan-Lennard Struff nach seinem Sieg über den Russen Aslan Karazew beim Turnier in Madrid. (AP / Manu Fernandez)

Der 33-Jährige setzte sich im Habfinale gegen den Russen Aslan Karazew in drei Sätzen durch. Es ist Struffs erster Finaleinzug auf Masters-Ebene. In der Qualifikation hatte er noch gegen Karazew klar in zwei Sätzen verloren und war nur als sogenannter "Lucky Loser" ins Hauptfeld aufgerückt.

Im Finale am Sonntag spielt er gegen den Spanier Carlos Alcaraz.

