Es müsse ein neues System her, um die Prozesse zu beschleunigen, sagte Heusgen im Deutschlandfunk . Die Strukturen seien verkrustet, und es sei traurig zu sehen, dass die Beschaffung etwa bei der Munition so lange dauere. An anderen Beispielen außerhalb der Bundeswehr erlebe man doch, wie schnell es gehen könne - etwa beim Bau des LNG-Terminals in Wilhelmshaven. Heusgen betonte, der politische Wille zur Zeitenwende sei da, nur an der Umsetzung hapere es.