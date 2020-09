Die Deutsche Bahn will in Cottbus ein modernes Instandhaltungswerk errichten und dort bis zu 1.200 zusätzliche Industrie-Arbeitsplätze schaffen.

Finanzminister Scholz sagte bei der Vorstellung der Pläne, hier zeige sich, wie Strukturwandel konkret klappen könne. Das Vorhaben wird auf Basis eines Strukturstärkungsgesetzes des Bundes finanziert. Wegen des Ausstiegs aus dem Braunkohleabbau werden in der Lausitz neue Arbeitsplätze gebraucht.



Das Projekt sieht am Standort des heutigen Bahnwerks in Cottbus eine neue ICE-Halle zur Instandsetzung von Elektrotriebzügen vor. Für die Umrüstung von Dieselfahrzeugen auf Hybridtechnik wird ab 2023 eine weitere Halle errichtet.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.