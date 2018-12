Der Chef der Gewerkschaft IGBCE, Vassiliadis, sieht den Strukturwandel im Ruhrgebiet in Teilen als gelungen an.

Früher habe es rund 600.000 Bergleute und keine Studenten gegeben, sagte er im Deutschlandfunk. Heute gebe es kaum noch Bergleute aber immerhin 250.000 Studenten. Auch sei die Arbeitslosenquote im Ruhrgebiet mit neun Prozent nicht so schlecht, wie man hätte befürchten können.



Gestern war in Bottrop die letzte deutsche Steinkohlen-Zeche geschlossen worden. Bundespräsident Steinmeier sprach von einem Tag der Trauer fürs ganze Land. Nach rund 200 Jahren gehe eine Epoche zuende. Bergleute hätten unter Tage täglich ihr Leben riskiert, dafür gebühre ihnen Respekt. EU-Kommissionspräsident Juncker sagte in Bottrop, ohne Kohle und Stahl hätte es den Aufbruch zur europäischen Einigung nicht gegeben.



SPD-Chefin Nahles teilte mit, unter Tage hätten alle die gleiche Hautfarbe und auch außerhalb der Zeche habe man zusammengehalten. Diesen Zusammenhalt solle sich die Gesellschaft von den Kumpels abgucken.



Der Kohleausstieg war 2007 wegen fehlender Wettbewerbsfähigkeit gegenüber billigerer Importkohle beschlossen worden.